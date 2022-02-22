11-кілометровий стовп попелу: на Сицилії відбулося виверження вулкана Етна (відео)

На італійському острові Сицилія відбулося нове виверження вулкана Етна. Стовп попелу здійнявся на висоту 11 тисяч метрів. Як повідомляє видання Metro, погіршення видимості призвело до закриття аеропорту в Катанії.

Попереднього разу вулкан Етна вивергався в ніч проти п'ятниці, 11 лютого.

Етна — найвищий активний вулкан Європи. У червні 2013 року її було внесено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

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