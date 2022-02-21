«Посунувся розумом» на темі езотерики: відомий журналіст розповів, чим Путін копіює Гітлера

Новини про російське вторгнення в Україну вже кілька місяців займають перші колонки світових ЗМІ. Західні газети та західні лідери називали конкретні дати початку наступу РФ. Однією з останніх було 22 лютого.

Російський журналіст Аркадій Бабченко у своїй колонці на"Главреді" пише, що Путін вірить у езотерику.

«Росіяни зараз, на мою думку, активно шукають «казус беллі». Ну, чорт його знає. На мою думку, він Путіну не потрібен. Не здивуюся, якщо Путін поїхав головою в езотерику настільки, що коли будуть відкриті архіви, ми дізнаємося, що єдиним приводом для вторгнення було число 22.02.2022 . Ну, 08.08.08 було ж вдалим?«- пише Бабченко.

Він згадує, як виносили вінок з Піскарьовського цвинтаря після того, як його поклав Путін. На думку езотериків, через предмет на людину можна накласти пристріт. Щоб уникнути цього, й прибирали вінок.

Журналіст порівнює Путіна з Гітлером, який вірив у містику, мав своїх астрологів, факельні ходи, знаки.

«Путін, кажуть, на цій темі теж посунувся розумом знатно», — зазначає Бабченко.

Нагадаємо, на засіданні Радбезу РФ Путін пообіцяв сьогодні ухвалити рішення про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР».

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