28.39 / 28.77 32.15 / 32.67
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Посунувся розумом» на темі езотерики: відомий журналіст розповів, чим Путін копіює Гітлера

21:36 21 лютого 2022
Путін

Новини про російське вторгнення в Україну вже кілька місяців займають перші колонки світових ЗМІ. Західні газети та західні лідери називали конкретні дати початку наступу РФ. Однією з останніх було 22 лютого.

Російський журналіст Аркадій Бабченко у своїй колонці на"Главреді" пише, що Путін вірить у езотерику.

«Росіяни зараз, на мою думку, активно шукають «казус беллі». Ну, чорт його знає. На мою думку, він Путіну не потрібен. Не здивуюся, якщо Путін поїхав головою в езотерику настільки, що коли будуть відкриті архіви, ми дізнаємося, що єдиним приводом для вторгнення було число 22.02.2022. Ну, 08.08.08 було ж вдалим?«- пише Бабченко.

Він згадує, як виносили вінок з Піскарьовського цвинтаря після того, як його поклав Путін. На думку езотериків, через предмет на людину можна накласти пристріт. Щоб уникнути цього, й прибирали вінок.

Журналіст порівнює Путіна з Гітлером, який вірив у містику, мав своїх астрологів, факельні ходи, знаки.

«Путін, кажуть, на цій темі теж посунувся розумом знатно», — зазначає Бабченко.

Нагадаємо, на засіданні Радбезу РФ Путін пообіцяв сьогодні ухвалити рішення про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР».

294

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принцеса Вікторія та принц Даніель

Безпрецедентний крок: спадкова принцеса Швеції та її чоловік публічно прокоментували чутки про їхнє розлучення

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

Путін

«Посунувся розумом» на темі езотерики: відомий журналіст розповів, чим Путін копіює Гітлера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.