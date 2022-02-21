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В Ірані військовий літак врізався в школу та вибухнув — є загиблі (відео)

13:22 21 лютого 2022
Пожежа на місці аварії

У місті Тебріз на північному заході Ірану винищувач ВПС впав і вибухнув, врізавшись у будівлю школи. Загинуло троє людей — обидва пілоти та один цивільний, який сидів у своїй власній припаркованій машині. Ніхто з учнів школи не постраждав — навчальний заклад на той момент був закритий у зв'язку з карантином через коронавірус.

Як повідомляє Al Jazeera, представник армії заявив, що пілоти пожертвували своїм життям і постаралися зробити все можливе, щоб відвести літак якомога далі від житлових районів — хоча вони мали можливість катапультуватися та врятуватися.

Причиною катастрофи літака, який брав участь у навчаннях і збирався здійснити посадку, стала технічна проблема.

Раніше «ФАКТИ» писали — В Азербайджані розбився військовий гелікоптер: багато загиблих.

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