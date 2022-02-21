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У 31 рік помер бізнесмен та продюсер, який допоміг зробити кар'єру Еду Ширану та співпрацював із британськими принцами

11:27 21 лютого 2022
Джамал Едвардс з принцами Гаррі та Вільямом

У Великій Британії у віці 31 року помер успішний бізнесмен та музичний продюсер Джамал Едвардс. Причиною смерті стала «раптова хвороба». Едвардс заснував музичну онлайн-платформу SB.TV і допоміг зробити кар'єру таким відомим виконавцям, як Ед Ширан, Джессі Джей, Ріта Ора, Стормзі.

2014 року Джамал був нагороджений Орденом британської імперії. Як повідомляє видання Daily Mail, бізнесмен співпрацював у рамках благодійних проєктів з принцами Чарльзом, Гаррі та Вільямом, допомагаючи молодим підприємцям розвивати їхні власні компанії.

Свій бізнес Джамал починав удома, використовуючи камеру за 200 фунтів стерлінгів та завантажуючи кліпи на YouTube. Однак згодом його статки зросли до десяти мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше «ФАКТИ» писали — У віці 101 року помер знаменитий льотчик, відомий як «Берлінський цукерковий бомбардувальник».

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