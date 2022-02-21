28.32 / 28.66 32.08 / 32.57
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Вчені знайшли крокодила віком 93 мільйони років з дитинчам динозавра в животі

14:45 21 лютого 2022
Крокодил їсть динозавра

Австралійські палеонтологи виявили скам'янілі останки крокодила, вік яких нараховує щонайменше 93 мільйони років. Цей вид виявився новим для науки.

Як повідомляє видання The Mirror, у шлунку крокодила знаходилося проковтнуте ним незадовго до смерті дитинча динозавра — орнітопода. Розміром воно було приблизно з курку. Зважаючи на все, крокодил загинув під час повені. Його довжина становила близько 2,5 метра. Збереглося приблизно 35 відсотків його кісток. Зображення кістяка було відновлено за допомогою комп'ютерної томографії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Динозаври пережили пандемію грипу за 100 мільйонів років до вимирання.

Фото ANSTO

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принцеса Вікторія та принц Даніель

Безпрецедентний крок: спадкова принцеса Швеції та її чоловік публічно прокоментували чутки про їхнє розлучення

рецепт

Легкий у приготуванні та «непомітний» для фігури: рецепт салату, який можна їсти навіть на ніч

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.