Вчені знайшли крокодила віком 93 мільйони років з дитинчам динозавра в животі

Австралійські палеонтологи виявили скам'янілі останки крокодила, вік яких нараховує щонайменше 93 мільйони років. Цей вид виявився новим для науки.

Як повідомляє видання The Mirror, у шлунку крокодила знаходилося проковтнуте ним незадовго до смерті дитинча динозавра — орнітопода. Розміром воно було приблизно з курку. Зважаючи на все, крокодил загинув під час повені. Його довжина становила близько 2,5 метра. Збереглося приблизно 35 відсотків його кісток. Зображення кістяка було відновлено за допомогою комп'ютерної томографії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Динозаври пережили пандемію грипу за 100 мільйонів років до вимирання.

Фото ANSTO

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