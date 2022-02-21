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Безпрецедентний крок: спадкова принцеса Швеції та її чоловік публічно прокоментували чутки про їхнє розлучення

9:35 21 лютого 2022
Принцеса Вікторія та принц Даніель

44-річна кронпринцеса Швеції Вікторія та її 48-річний чоловік принц Даніель змушені були зважитися на безпрецедентний крок і публічно відреагувати на чутки про кризу в їхній сім'ї та «неминуче розлучення», які циркулюють у ЗМІ вже кілька місяців.

«Нам стало відомо, що про наші особисті стосунки поширюються негативні чутки. Поширюються голослівні твердження про зраду і розлучення, що готується. Зазвичай ми не коментуємо вигадки. Але, щоб захистити нашу сім'ю, ми хочемо раз і назавжди дати зрозуміти, що чутки, які зараз поширюються, абсолютно необґрунтовані», — написало подружжя на офіційній сторінці королівської родини в Instagram, здивувавши публіку, оскільки така заява є безпрецедентною для королівської пари.

Принцеса Вікторія та Даніель Вестлінг познайомилися у фітнес-центрі. Даніель був особистим тренером її високості. Вони одружилися у червні 2010 року. У пари двоє дітей — дев'ятирічна принцеса Естель та п'ятирічний принц Оскар.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королівський скандал: принцеса Іспанії розлучається з чоловіком через подружню зраду.

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