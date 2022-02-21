Новою дівчиною Ілона Маска стала акторка, яка зіграла роль Брітні Спірс у телефільмі

Хоча колишня подруга мільярдера Ілона Маска, канадська співачка Граймс, нещодавно спровокувала чутки про свою другу вагітність, бізнесмен, схоже, не збирається відновлювати стосунки з матір'ю його півторарічного сина X Æ A-Xii. Маска вже засікли у товаристві нової подруги. Як повідомляє видання Daily Mail, 50-річного Ілона, який прилетів до Лос-Анджелеса приватним літаком, супроводжувала 27-річна австралійська актриса Наташа Бассетт. Вона виросла у Сіднеї та з 14 років грала в театрі. А у віці 19 років переїхала до США.

Наталя знялася у ряді телесеріалів. У 2017 році вона зіграла роль співачки Брітні Спірс у біографічному телефільмі «Брітні назавжди». Незабаром на екрани виходить фільм База Лурмана «Елвіс» про життя співака Елвіса Преслі. У ньому Бассетт виконала роль першої дівчини Преслі — Діксі Лок.

Ілон був одружений з Джастін Вілсон, разом з якою навчався в університеті. У експодружжя є п'ятеро синів — трійнята і двійнята. Їхній первісток помер у віці 10 тижнів. Другою дружиною Ілона була британська акторка Талула Райлі. Вони укладали шлюб і розлучалися двічі. Близько року бізнесмен зустрічався з акторкою Ембер Херд, колишньою дружиною Джонні Деппа. Джонні стверджував, що Херд зраджувала йому з Маском, ще коли вони були офіційно одружені. Роман Маска з Граймс розпочався у 2018 році. Їхня дитина з'явилася на світ 4 травня 2020 року. А у вересні минулого року Маск оголосив про їхній розрив.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ілон Маск пожертвував на благодійність акції Tesla на 5,7 мільярда доларів.

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