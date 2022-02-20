Відомого радянського композитора поранено в результаті збройного нападу в Петербурзі

У Санкт-Петербурзі, де на гастролях інсульт розбив актрису Олену Проклову, ледь не загинув 88-річний композитор, автор хітів минулого «Стоять дівчата» та «Знову пливуть кудись кораблі» Олександр Колкер. Як повідомляють росЗМІ, на нього в ліфті напав невідомий і поранив заслуженого митця в руку.

«Самопочуття дуже погане. Я зараз не здатний (говорити. — Авт.), потім зателефонуйте, коли я прийду до тями трошки» , — сказав композитор 5 каналу.

Журналісти, однак, зуміли отримати інформацію про інцидент у ліфті багатоквартирного будинку в Приморському районі Петербурга з інших джерел — на маестро напав невідомий чоловік у шапці та масці, яка закривала більшу частину обличчя. Він одразу ж накинувся на Колкера і почав його душити, після чого вдарив ножем. Потім нападник кинув закривавлене знаряддя злочину під сходи і втік. За наявними даними, композитора не було пограбовано.

Маестро дивом дістався квартири сам, дорогою він втратив багато крові (криваві сліди залишилися на всьому, за що тримався музикант, намагаючись дійти до житла — на дверях кабіни ліфта, на стінах під'їзду, а також на ручці вхідних дверей).

Наразі правоохоронці здійснюють розшукові заходи.

У 2013 році Колкер овдовів — померла його дружина, народна артистка Росії Марія Пахоменко. Маєстро також має доньку Наталю та онуку Марію.

А в Києві на початку лютого чоловік з молотком напав на Верховну Раду. Він кинув свою «зброю» у вікно будівлі парламенту та розбив його.

Фото Вікіпедія

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