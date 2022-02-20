28.26 / 28.61 32.01 / 32.52
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Російські війська залишаються в Білорусі: Путін вирішив продовжити військові навчання

13:10 20 лютого 2022
навчання

Незважаючи на заяви Росії про відведення військ від українського кордону, українська розвідка не отримала підтверджень, що російські військові йдуть із Білорусі. 20 лютого стало відомо, що Володимир Путін та Олександр Лукашенко вирішили продовжити спільні військові навчання, а тому російські військові офіційно залишаються на білоруській території.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що навчання «Союзна рішучість» мали закінчитися 20 лютого, але «у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі» було вирішено, що російська армія затримається в Білорусі.

У ході навчань відпрацьовувався сценарій повітряних боїв, ракетно-бомбових ударів літаками Як-130 та Су-25, а також ударними вертольотами Мі-24 по десанту супротивника. Крім того, військові відточували удари «Смерчами» та «Ураганами» по колонах техніки та ураження повітряних цілей за допомогою ПЗРК «Верба».

Військові навчання у Білорусі

Також у рамках навчань Лукашенко та Путін спостерігали за пусками гіперзвукових ракет авіаційного ракетного комплексу «Кинжал» та гіперзвукових протикорабельних крилатих ракет «Циркон».

Пуски балістичних та крилатих ракет.

Нагадаємо, за оцінками українського Міноборони, до Білорусі під приводом військових навчань прибули щонайменше 9 тис. російських військовослужбовців.

З 19 лютого адміністрація Чорнобильської зони відчуження закрила можливість відвідування об'єкту туристами. За однією з версій, це пов'язано з близькістю зони до району проведення російсько-білоруських навчань.

529

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

рецепт

Легкий у приготуванні та «непомітний» для фігури: рецепт салату, який можна їсти навіть на ніч

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.