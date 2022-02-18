Окупація Криму: Чехія екстрадує росіянина Франчетті до України

Міський суд Праги ухвалив рішення про екстрадицію росіянина Олександра Франчетті в Україну. Про це повідомили у Нацполіції.

Олександр Франчетті підозрюється в участі у незаконному збройному формуванні, яке брало участь у захопленні Криму.

Наприкінці 2021 року бойовика затримали у Празі на запит українських правоохоронців. Олександра Франчетті підозрюють в участі у незаконному збройному формуванні під час так званої кримської весни, що сприяло окупації Криму Росією.

Слідчі Нацполіції видали міжнародний ордер на арешт, яким бойовика затримали чеські правоохоронці в аеропорту Праги.

Усі матеріали по Франчетті передано до Офісу Генерального прокурора для притягнення його до відповідальності за участь у незаконному збройному формуванні.

Раніше МЗС Росії закликало Чехію відпустити Франчетті.

Нагадаємо, у Чехії винесли кілька вироків чоловікам, які їздили воювати на Донбас на боці проросійських бойовиків. Зокрема колишнього найманця «ДНР» Павла Кафку засудили до трьох років позбавлення волі.

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