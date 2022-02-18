«Накласти на РФ значні витрати»: Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

У США, де не виключають провокації Росії із застосуванням хімічної зброї перед можливим вторгненням в Україну, Сенат ухвалив резолюцію на підтримку офіційного Києва.

Як пише The Hil, у документі міститься заклик до президента США Джо Байдена зробити все можливе, щоб країна-агресор «зазнала значних витрат» у разі вторгнення в Україну.

Зазначається, що Сенат ухвалив резолюцію після того, як керівництво та члени вищих комітетів опублікували спільну заяву, в якій говорилося, що якщо Путін посилить атаку на суверенітет України, «Росія повинна буде заплатити сувору ціну».

Водночас, у документ внесли положення про те, що дана резолюція не повинна розглядатися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або дозвіл на введення військ США в Україну.

Нагадаємо, що раніше впливові конгресмени-республіканці запропонували посилити санкції щодо Росії та її керівництва, навіть якщо РФ не зважиться на широкомасштабну агресію в Україні. Вони пропонують серйозно її покарати за дестабілізуюче нарощування військової могутності та гібридні атаки, здійснені проти України.

Фото Pixabay

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