Афганський хлопчик, який просидів у колодязі три дні, помер через кілька хвилин після свого порятунку

Після трагедії, що сталася в Марокко всього два тижні тому, коли п'ятирічний хлопчик провалився у вузький колодязь глибиною 32 метри, просидів там майже п'ять днів і загинув, попри масштабну рятувальну операцію, історія повторилася в Афганістані. В одному з сіл провінції Забул п'ятирічний хлопчик на ім'я Хайдар, також впав у колодязь глибиною близько 25 метрів. Хлопчика вдалося підняти на мотузці з дна колодязя, де він міг вільно рухатися, приблизно на 10 метрів нагору, після чого він застряг — так що його становище лише погіршилося.

Його намагалися врятувати, копаючи тунель упродовж трьох днів. Проте, як повідомляє видання Daily Mail, через кілька хвилин після того, як ще живу дитину нарешті підняли на поверхню, вона померла.

Дід Хайдара, 50-річний Хаджі Абдул Хаді, розповів, що його онук впав у колодязь, коли намагався «допомогти» дорослим вирити нову свердловину в селі, що постраждало від посухи.

Раніше «ФАКТИ» писали — 13 жінок та дівчаток загинули на весіллі, провалившись у колодязь 15 метрів завглибшки.

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