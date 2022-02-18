«Тимчасове покращення»: ексдепутат Держдуми розповів про стан здоров'я Путіна

Здоров'я 69-річного господаря Кремля Володимира Путіна, який завдяки змінам російської конституції може залишатися при владі ще довгі роки, різко погіршувалося у 2020 році, проте пізніше його самопочуття покращилося, наводить «Гордон» думка депутата Держдуми РФ (2001−2012 рр.) Генадія Гудкова.

Російський політик заявив, що інформацію про погане здоров'я Путіна, яку свого часу оприлюднював російський історик Валерій Соловей, він перевіряв — така можливість була.

«Те, що стан здоров'я Путіна різко погіршився у 2020 році, — це зазначали ті, хто був допущений до нього на зустрічі. Вони були шоковані, вони бачили Путіна іншим. Але медицина зараз така, що може допомогти людині домогтися ремісії, поліпшень. І ми бачимо, що якогось летального результату чи руху вниз у його здоров'ї не сталося. Або ми поки що цього не бачимо», — зазначив він.

На думку Генадія Гудкова, у російського президента зараз «якесь покращення тимчасове», він не береться сказати, чи зможе Путін «в цьому стані керувати країною». Водночас, ексдепутат виключив передачу влади наступнику. На його думку, добровільного «транзиту влади», який планувався, не буде. «Він зрозумів, що це зробити неможливо», — зазначив політик, нагадавши про ситуацію, яка склалася після нещодавніх протестів у Казахстані, де Нурсултан Назарбаєв був фактично відсторонений від влади. Його місце голови Ради безпеки зайняв президент Касим-Жомарт Токаєв.

Також у відставку було відправлено уряд, який формував Назарбаєв.

Фото Генадія Гудкова із соціальних мереж

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