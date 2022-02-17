28.13 / 28.42 31.88 / 32.32
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У річках у всьому світі знайшли лікарські препарати — вчені назвали це загрозою людству

14:25 17 лютого 2022
Річка Кай Так

Вчені з Університету Йорка провели дослідження, результати якого були опубліковані в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Як пише видання The Guardian, виявилося, що майже у всіх річках по всьому світу було знайдено лікарські препарати, рівень яких вважають глобальною загрозою для здоров'я людей та навколишнього середовища.

Вивчивши 258 річок у 104 країнах, лише у двох місцях не виявили жодних ліків — в Ісландії та у віддаленій області Венесуели, де проживає плем'я, яке не користується досягненнями сучасної фармакології.

Найпоширенішими речовинами, знайденими на всіх континентах, крім Антарктиди, виявилися протиепілептичний препарат карбамазепін, ліки проти діабету метформін, кофеїн, антидепресанти циталопрам та венлафаксин, антигістамінні препарати цетиризин та фексофенадин, антибіотик триметоприм.

Антибіотики були виявлені у небезпечній концентрації на кожному п'ятому з вивчених об'єктів. Забруднення річок антибіотиками призводить до появи стійких штамів мікробів.

Кількісно найбільше речовин (34 з 61) було зафіксовано у річці Кай Так у Гонконгу.

Найбільш забрудненими виявилися річки у бідних країнах — Пакистані, Болівії, Ефіопії, Нігерії, Індії, де немає можливості проводити якісне очищення каналізаційних вод.

Раніше «ФАКТИ» писали — Чим труять киян столичні екологи?

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

запіканка

Людмила Борщ рекомендувала страву, якою можна порадувати сім'ю на сніданок, обід чи вечерю без зайвих проблем

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.