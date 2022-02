Вчені з Університету Йорка провели дослідження, результати якого були опубліковані в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Як пише видання The Guardian, виявилося, що майже у всіх річках по всьому світу було знайдено лікарські препарати, рівень яких вважають глобальною загрозою для здоров'я людей та навколишнього середовища.

Вивчивши 258 річок у 104 країнах, лише у двох місцях не виявили жодних ліків — в Ісландії та у віддаленій області Венесуели, де проживає плем'я, яке не користується досягненнями сучасної фармакології.

Найпоширенішими речовинами, знайденими на всіх континентах, крім Антарктиди, виявилися протиепілептичний препарат карбамазепін, ліки проти діабету метформін, кофеїн, антидепресанти циталопрам та венлафаксин, антигістамінні препарати цетиризин та фексофенадин, антибіотик триметоприм.

Антибіотики були виявлені у небезпечній концентрації на кожному п'ятому з вивчених об'єктів. Забруднення річок антибіотиками призводить до появи стійких штамів мікробів.

Кількісно найбільше речовин (34 з 61) було зафіксовано у річці Кай Так у Гонконгу.

Найбільш забрудненими виявилися річки у бідних країнах — Пакистані, Болівії, Ефіопії, Нігерії, Індії, де немає можливості проводити якісне очищення каналізаційних вод.

