Республіканці запропонували США посилити санкції проти Путіна та Росії: стали відомі деталі

У США впливові республіканці-конгресмени запропонували посилити санкції щодо Росії та її керівництва, навіть якщо РФ не зважиться на широкомасштабну агресію в Україні.

Як повідомляє республіканець від штату Пенсільванія Брайан Фітцпатрік, проект закону передбачає введення серйозних санкцій щодо режиму Путіна «вже зараз» за його дестабілізуюче нарощування військової потужності та гібридні атаки, вжиті проти України, а також дає «чіткий стримуючий сигнал щодо додаткових руйнівних наслідків, які Росія понесе у разі подальшого вторгнення до України». За його словами, документ «санкціонує значну додаткову підтримку України та союзників США у НАТО на східному фланзі зараз, під час і після ймовірної російської ескалації».

«Як ми вже робили раніше з іншими державами-вигнанцями, Сполученим Штатам час дати чіткий сигнал: якщо Росія наполягатиме на тому, щоб загрожувати суверенітету іншої держави і ставити під загрозу глобальну безпеку, це призведе до серйозних економічних наслідків та широкомасштабних санкцій», — заявив член Палати представників США Фітцпатрік.

У документі, зокрема, містяться такі положення:

покласти на Росію реальні витрати до і після вторгнення:

запровадити санкції проти путінських поплічників, посібників та великих банків до того, як Росія продовжить вторгнення в Україну, щоб росіяни заплатили за свої дії, що були здійснені раніше;

адресувати Путіну чіткий стримуючий сигнал про те, що вторгнення в Україну призведе до величезних економічних наслідків для економіки Росії, у тому числі: санкції щодо великих російських банків та вторинні санкції щодо банків, які продовжують роботу з російськими банками, що перебувають під санкціями;

санкції щодо «Північного потоку-2»;

відмова від експорту у РФ напівпровідникових технологій, введення санкцій щодо будь-якої компанії, яка порушує політику США щодо експортного контролю у Російську Федерацію;

підтримка Україні до, під час та після російської ескалації шляхом надання 500 мільйонів доларів США у вигляді іноземного військового фінансування (FMF), у тому числі 250 мільйонів доларів як надзвичайне фінансування, а також 100 мільйонів доларів США для екстреної летальної допомоги для критично важливих сфер, таких як протиповітряна оборона, протитанкові та протикорабельні засоби.

Також у проекті закону пропонується включити Україну до списку країн «НАТО Плюс» для забезпечення оперативного розгляду питання щодо продажу низки оборонних товарів та послуг США. Міститься в документі й положення щодо відхилення пропозиції Росії про мораторій на розміщення ракет середньої дальності наземного базування в Європі.

Ексклюзивне інтерв'ю з експертом з питань оборони, військової стратегії, ядерного озброєння та національної безпеки професором Філіпом Карбером «Російські ракетні установки, націлені на Україну, за годину можуть випустити до чотирьохсот ракет» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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