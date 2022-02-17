Ягода-монстр: фермер виростив найбільшу у світі полуницю та потрапив до Книги рекордів Гіннесса (фото)

Фермер з Ізраїлю Аріель Чахі виростив найважчу у світі полуницю, яка потрапила до Книги рекордів Гіннесса. Її вага — 289 грамів, що у 24 рази перевищує вагу середньої ягоди. Довжина полуниці — 18 сантиметрів, а обхват кола — 34 сантиметри.

Попередня рекордсменка була вирощена в Японії з 2015 року. Її вага становила 250 грамів.

«У цей полуничний сезон наприкінці січня та на початку лютого було особливо холодно. Полуниця розвивалася повільно, понад 45 днів після цвітіння, що призвело до її великого розміру на стадії повного дозрівання», — наводить слова фермера видання Daily Mail.

Холодна погода призвела до того, що на фермі Аріеля виросли чотири «мегаполуниці», але ця була найбільша з них.

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