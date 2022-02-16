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У Москві затриманий відомий політолог Соловей: що відомо

19:28 16 лютого 2022
соловей

У Москві затримали колишнього професора-історика, а зараз відомого політолога Валерія Солов'я. Разом з батьком було затримано сина політолога, а будинок племінника Солов'я обшукали. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

З будинку Солов'я було вилучено всю комп'ютерну техніку. Вже відомо, що політологові можуть інкримінувати справу про екстремізм, а також про поширення ворожнечі та ненависті.

У Росії підозрюють, що саме Соловей стоїть за анонімним Telegram-каналом, який викриває співробітників органів влади РФ. Також історик відомий як автор прогнозів щодо політичного майбутнього Росії та дострокової зміни влади у РФ Крім того, Соловей свого часу запідозрив у Путіна серйозне захворювання.

В 2020 Соловей оголосив про створення політичного руху «Перемен», але спроби провести публічні акції незмінно закінчувалися арештом політолога.

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