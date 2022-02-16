Дженніфер Лопес: «Після трьох розлучень та кількох невдалих романів я все ще вірю в долю»

Напередодні Дня святого Валентина у світовий прокат вийшла американська романтична комедія «Вийду за тебе» (в інтернеті також відома під назвою «Перший зустрічний»). Головну роль у картині зіграла Дженніфер Лопес. Її партнерами стали відомий голлівудський актор Оуен Вілсон та популярний колумбійський співак Малума.

Багато шанувальників Джей Ло, а також кінокритики вважають, що фільм вийшов певною мірою автобіографічним. Лопес грає попдіву, якою вона є в реальному житті. І те, що її героїня говорить та робить на екрані, цілком могла б сказати і зробити сама Дженніфер.

Кадр із фільму "Вийду за тебе"

Цікаво, що фільм був повністю знятий ще восени 2019 року. Однак його виходу завадила пандемія коронавірусу. Так було з багатьма картинами, «Вийду за тебе» не виняток. Проте за минулий час в особистому житті Лопес багато чого змінилося. І сьогодні фанати шукають у фільмі натяки на те, що Дженніфер, можливо, передчувала ці зміни.

На початку лютого газета The New York Times опублікувала інтерв'ю з Лопес. Розмова відбулася, як з'ясувалося, ще до Різдва у грудні минулого року. Проте Дженніфер наполягла на тому, щоби матеріал вийшов перед прокатом фільму. Адже вона ще й продюсер картини і вміє рахувати гроші. Зайва реклама не завадить. До речі, відомо, що студія Universal Pictures лише на розкрутку «Вийду за тебе» витратила 15 мільйонів доларів. Зйомки комедії коштували 23 мільйони доларів.

Джей Ло прийняла журналістку Ніколь Сперлінг у себе вдома у Бель-Ейр. Це один із найфешенебельніших районів Лос-Анджелеса. Ось як описує початок їхньої зустрічі Ніколь:

«За вікном дощовий день. До Різдва залишився тиждень. Звичайно, в особняку Дженніфер Лопес, збудованому в іспанському стилі, горить камін. Вітальня декорована, як і слід очікувати: камінна полиця прикрашена сосновою гірляндою, на кавовому столику стоять помаранчеві троянди, в кутку височіє різдвяна ялина, явно вбрана професійним дизайнером.

Мені все нагадує сторінку з каталогу домашнього декору Restoration Hardware. І навіть сама господиня виглядає так, ніби приготувалася позувати для модного глянсового журналу. Вона одягнена у все от кутюр — така собі домашня уніформа зірки. М'який бежевий светр, кремові штани, черевики Timberlands з розв'язаними шнурками. Волосся зібране ззаду в пучок. На обличчі легкий макіяж, який підкреслює неможливо чисту шкіру. І лише гігантські діамантові сережки у вухах нагадують про її статус однієї з найзнаменитіших жінок у світі.

Все це змушує мене замислитись — а в житті Дженніфер Лопес хоч щось відбувається випадково? Запитання це б'ється в моїй голові особливо сильно, коли несподівано у вітальні з'являється Бен Аффлек. Він нахиляється, цілує Дженніфер і щось ніжно шепоче їй на вухо. Уся ця ідилія відбувається на тлі величезного різдвяного будиночка з імбирних пряників, на якому виведено солодкі слова: «Аффлек Лопес сім'я».

Бен зникає, і ми починаємо нашу бесіду…"

— Дженніфер, ось уже майже 30 років поспіль ви успішно ведете свій човен через неспокійні води слави. Ніщо не змогло потопити вас — ані плітки, ані розлучення та розриви стосунків, ані провали фільмів. У чому секрет?

— Думаю, вся річ у тому, що я завжди намагаюся залишатися собою, щоб не відбувалося. І не стою дома. Я починала як танцівниця. Потім стала співачкою. Зі співачки перетворилася на актрису. Тепер ще пробую себе як продюсер. Можливо тому в 52 роки, а це, погодьтеся, небезпечний вік для актрис, тому що Голлівуд загруз у ейджизмі та сексизмі, на мене ще є попит.

— І навіть більший, ніж раніше!

— Спасибі! Так, цього року глядачі, сподіваюся, побачать три фільми, в яких я виконала головні ролі. «Вийду за тебе» — не єдина велика прем'єра зі мною. Я знову одягну весільну сукню ще в одній романтичній комедії. Її робоча назва «Весілля під прицілом». Прем'єру заплановано на кінець червня. Влітку має вийти й третій фільм — «Мати». Його зйомки ось-ось закінчаться. Знімаємо на Канарських островах. І це вже буде бойовик, у якому я граю вбивцю. Цю картину знімаємо на замовлення Netflix. Моя продюсерська компанія Nuyorican Productions підписала недавно контракт з Netflix про багаторічну співпрацю. Крім «Матері», ми знімаємо зараз документальний фільм про мене.

— Про ваше життя?

— Швидше, про невеликий період у моєму житті. Йтиметься про 2019 рік. Мені виповнилося 50 років. І я багато чого досягла того року. Провела успішне світове турне, знялася у фільмі «Шахрайки з Волл-Стріт», який приніс мені другу номінацію на премію «Золотий глобус» та нагороду Гільдії кіноакторів США. А у лютому 2020 року мені надали честь виступити у перерві Super Bowl (фінальний матч Національного чемпіонату США з футболу, головна спортивна подія для мільйонів американців. — Ред.). Той рік став для мене своєрідним творчим підбиттям підсумків. Заради такого успіху я працювала в кіно, музиці, модному бізнесі. Мої старання нарешті дали результат.

І в 52 роки Дженніфер Лопес залишається затребуваною (фото: The New York Times)

— Багато критиків не розуміють, навіщо ви після серйозної драматичної ролі в «Шахрайках з Волл-стріт» повернулися до романтичної комедії. Вони упевнені, що цей жанр помер. Його поховали голлівудські студії. Від нього відхрестилися ті, хто завдяки таким картинам стали зірками. Це ризикований крок із вашого боку.

— Але я ризикнула. І зробила свою ставку. Як каже мій колишній агент, а тепер бізнес-партнер Елейн Голдсміт-Томас, «нам сподобалася знімати „Шахрайок“, але ж це не єдине, чим ми повинні тепер займатися». І я з нею згодна. Мені сподобався сценарій. Я відчула, що можу струсити романтичну комедію, хоча всі її вже поховали, можу зняти фільм про кохання та життя знаменитості. А таке життя, повірте мені, дуже специфічне. Ти ніби весь час перебуваєш у прозорій скляній чаші. Кожна твоя помилка багаторазово збільшується, тебе тут же розпинають на всіх платформах, чи то телебачення, преса або соцмережі. А тобі треба йти далі, попри все це. Крім того, мені приносить задоволення працювати в таких проєктах, особливо коли в них багато музики. Я була б дурною, якби відмовилася від такої можливості.

— Не думаю, що мене звинуватять у спойлері, оскільки короткий зміст фільму вже розповіли багато видань, та й офіційний трейлер давно викладено в інтернеті. Ви граєте попзірку світового рівня, котра зібралася заміж за іншого популярного виконавця. Його грає Малум. Церемонію мають показувати у прямому ефірі на телебаченні. Мільйони глядачів мають намір дивитися трансляцію. І раптом за кілька хвилин до весілля ваша героїня дізнається, що наречений їй зраджує. І вона висмикує з юрби бідного незнайомця лише тому, що він тримає в руках табличку з написом «Виходь за мене». Скажу чесно, для мене це якась суміш «Охоронця» з «Ноттінг-Хілл», прикрашена саундтреком від Лопес! Але ваші шанувальники будуть у захваті. Вже зараз багато хто з них стверджує — ви зняли цей фільм, щоб розповісти про те, що ви відчуваєте, думаєте, як ставитеся до життя, кар'єри. Це так? Скільки у вашій героїні від справжньої Джей Ло?

— Я не розкриватиму всіх секретів. Скажу лише, що шанувальники недалекі від істини. Мені хотілося показати людям, як часто знаменитості, діставшись вершини, раптом розуміють, що вони там зовсім самотні. А створюваний ними гарний дорогий кокон — це насправді клітка. Мені дуже близька сцена з фільму, коли моя героїня повертається додому, скасувавши весілля. На ній все ще та сама сукня, в якій вона збиралася виходити заміж. Щоб відволіктися від проблем, вона включає шоу Джиммі Феллона, але він своїм уїдливим монологом про її невірного нареченого тільки ще більше діє їй на нерви, і вона починає плакати. Це надзвичайно правдива сцена.

Можливо, я дозволила глядачам побачити на секунду справжню Лопес. Знаєте, коли обпечешся кілька разів, мимоволі станеш обережним. Якщо ти справді відчуваєш до когось глибокі почуття і необережно виставляєш їх напоказ, хтось може наступити на твоє серце, завдати тобі сильного болю. Коли ми знімали цей фільм, мені доводилося весь час нагадувати собі, що деякі люди підуть його дивитися, щоб посміятися з мене. І це завдасть мені болю. Мої інстинкти підказували, що я маю грати так, ніби мені не буде боляче. Все ж таки кіно є дійсно безпечним місцем, де можна виплеснути свої почуття. Адже на екрані не ти, а вигаданий персонаж. Протягом усієї моєї кар'єри я намагалася знайти баланс між тим, що публіка хотіла дізнатися про мене, і тим, що я була готова розповісти їй. Я і сьогодні обожнюю після концерту зустрічатись із фанатами. Мені це подобається.

— Чи вдалося знайти цей баланс?

— Не знаю. Мені просто хочеться співати, танцювати, грати. Але коли ти став популярним, твоя творчість обов'язково стає нерозривно пов'язаною з твоїм громадським та приватним життям. І настає момент, коли тобі найбільше у світі хочеться нормального життя, як у всіх… А це вже навряд чи можливо.

(У цей момент у вітальні знову з'являється Аффлек. «Привіт, бейби», — каже йому Лопес. Минулого року ці двоє підірвали інтернет, відновивши стосунки після 19-річної перерви. Їхній новий роман виявився тим пальним, якого так не вистачало таблоїдам.

Торік Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відновили стосунки після 19-річної перерви (фото: Daily Mail)

Бен знову нахиляється і цілує Дженніфер. Я відразу згадую кадр з її кліпу на пісню Jenny From The Block 2002 року. Там Аффлек та Лопес засмагають на яхті, і він цілує її сідниці, прикриті тонкою смужкою бікіні…

Наше інтерв'ю перервано. Бен обіймає Дженніфер за плечі, виводить її в іншу кімнату. Вони повертаються разом через 10 хвилин, щоб ще раз обійнятися при мені, поцілуватися та прошепотіти один одному «Я люблю тебе». Але і цього мало — Бен, перш ніж вийти з вітальні, промовляє: «Добре, кохана, побачимось пізніше».

Це дуже дивний і характерний момент. Він був запланований? Чи все сталося спонтанно? Я гублюся у здогадках. Мої наполегливі прохання поговорити з Аффлеком були твердо відхилені напередодні, але він тут, такий турботливий і дбайливий бойфренд, який з'явився перед пресою, щоб підтримати кохану).

— Дженніфер, вибачте, але не можу не спитати. Мені цікаво, про що ви розмовляли вдвох, коли вирішили поновити стосунки з Беном? Ви промовляли стратегію поведінки, свою реакцію на безумство ЗМІ, яке було легко передбачуваним? Ви ж розуміли, що вам пригадають і розрив заручин незадовго до наміченого весілля, і гучний провал двох ваших спільних фільмів — «Джилі» і «Дівчина з Джерсі»?

— Скажу так — ми винесли урок після нашої першої спроби (зітхає).

— І що це за урок?

— Існують речі, почуття, які є священними. І такими вони мають залишатися. Потрібно прагнути робити так, щоб тобі було добре. Потрібно вірити, що вдруге вийде краще. Тому що ти зможеш зважити на помилки, допущені в минулому. Тож ми разом. Але ми вже не будемо такими відкритими, якими були тоді, багато років тому. Тоді ми були ще надто молоді і втратили голову від кохання.

— Проте ви нічого не приховували від медіа та фанатів під час вашого роману з Алексом Родрігесом! Адже він тривав чотири роки. І весь цей час ви з ним постійно з'являлися разом на червоній доріжці, виставляли в Instagram ваші фото, фото разом із вашими дітьми. Ви ніби хотіли всім показати, яка у вас чудова щаслива сім'я. 2020 року ви навіть спробували разом з Алексом купити легендарний бейсбольний клуб «Нью-Йорк Метс»!

— Коли маєш серйозні стосунки, ти робиш те, що тобі здається на той момент правильним. І я не збираюся тепер займатися самобичуванням і докоряти собі, мучити думками типу «Як я хотіла б зробити тоді інакше!» або «Я занадто сильно старалася». Ні, я зробила те, що я зробила. Коли я це робила, мені було добре, я була впевнена, що все правильно. Він зробив те, що зробив. Все в порядку. Особисті стосунки не повинні залежати від того, публічні вони чи ні. Не можна жити і думати про те, що все твоє життя — це суцільна низка помилок. Я напортачила там, я напортачила тут… Ні! До цього слід ставитися як до життєвих уроків. Ніхто не застрахований від помилок. Просто з них потрібно брати те, що допоможе тобі рухатися далі, переходити на новий, вищий рівень розуміння себе, знаходити в собі те, що допоможе жити у мирі та злагоді з собою.

— Чесно, я вражена тим, що, як і раніше, бачу перед собою романтика!

— Так, після трьох розлучень і ще кількох невдалих романів я все ще вірю в долю і не маю наміру змінюватися. Можете так і написати: Дженніфер Лопес безнадійний романтик!

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Nicole Sperling / The New York Times)

Фото у заголовку The New York Times

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