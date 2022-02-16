Кіпр та Канада спрощують правила в'їзду: що важливо знати

Найближчим часом Канада та Республіка Кіпр спростять правила в'їзду на свою територію мандрівників.

За інформацією спільноти «Коронавірус інфо», з понеділка, 21 лютого, вакцинованим туристам перед прибуттям до Республіки Кіпр не знадобиться проходити ПЛР або експрес-тестування.

А за тиждень, з понеділка, 28 лютого, обмеження на в'їзд для вакцинованих проти COVID-19 мандрівників послабить і Канада. Здавати ПЛР-тест за 72 години до прибуття не потрібно, достатньо надати довідку про негативний експрес-тест на антиген, який проводиться максимум за день до поїздки.

Також наголошується, що для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в'їзді до Франції достатньо підтвердити повний курс вакцинації проти COVID-19 — негативний ПЛР-тест більше не потрібен.

Тим, хто зібрався у подорож, радять перед поїздкою перевірити актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, що раніше у Франції вимагали підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту. При цьому сертифікат повної вакцинації визнавався за умови, що від отримання останньої дози не минуло 9 місяців. В іншому випадку потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

Фото Pixabay

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