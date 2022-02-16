У вівторок, 15 лютого, президент США Джо Байден звернувся до нації. Його промова була присвячена ситуації щодо України та агресивної політики Росії.

«Сполучені Штати та НАТО не є загрозою для Росії. Україна не є загрозою для Росії. Ані США, ані НАТО не мають ракет в Україні. Ми не маємо планів розмістити їх там. Ми не націлені на народ Росії. Ми не прагнемо дестабілізувати Росію. Громадяни Росії, ви не є нашим ворогом!» — заявив Байден з Білого дому.

Звертаючись до простих росіян, американський президент підкреслив, що він не вірить, що вони хочуть «кривавої руйнівної війни проти України — країни та народу, з яким їх пов'язують такі глибокі сімейні та культурні зв'язки». Байден також не вірить, що «росіяни хочуть війни з американцями, з «якими билися і жертвували собою пліч-о-пліч у найстрашнішій війні в історії».

«Друга світова війна була війною за потребою, але якщо Росія нападе на Україну, це буде війна на вибір — війна без причини або приводу», — зазначив він.

Байден наголосив, що не ставить за мету «провокувати Москву». Він хоче сказати правду. «Якщо Росія все ж таки вторгнеться в Україну найближчими днями й тижнями, людські втрати для України будуть величезними, і стратегічні втрати для Росії також будуть величезними. Якщо Росія нападе на Україну, це буде зустрінуте засудженням з боку переважної більшості міжнародної спільноти», — запевнив Джо Байден.

Президент США наголосив: «Ми ще не переконалися у тому, що російські військові підрозділи повертаються на свої бази. Насправді наші аналітики вказують, що становище залишається дуже загрозливим».

Байден нагадав, що Росія наростила чисельність своїх військ поблизу українського кордону, зокрема на території Білорусі, до 150 тисяч військовослужбовців. «Вторгнення залишається цілком можливим», — наголосив він. «Світ не забуде, якщо Росія обере непотрібну смерть та руйнування. Вторгнення в Україну виявиться раною, яку Росія завдасть собі сама», — застеріг президент США.

Він висловив сподівання, що українську кризу вдасться врегулювати дипломатичними методами. Байден наголосив на позитивному моменті — Росія офіційно запропонувала продовжити переговори. «Ми повинні дати дипломатії всі шанси на успіх, і я вірю, що є реальні способи вирішити проблеми безпеки кожної з наших країн», — сказав він.

США, зі свого боку, «пропонують нові заходи контролю над озброєннями, нові заходи прозорості та нові заходи стратегічної стабільності», заявив Байден. «Всі ці заходи стосуються як НАТО, так і Росії» , — додав він.

Американський лідер запевнив, що його країна «готова зробити практичні орієнтовані на результат кроки, які можуть просунути вперед нашу спільну безпеку». «Але ми не жертвуватимемо основними принципами. Нації мають право на суверенітет та територіальну цілісність. Вони мають свободу визначати свій власний курс і вибирати, з ким вони співпрацюватимуть. Однак при цьому залишається багато місця для дипломатії та деескалації. На нашу думку, це найкращий шлях уперед для всіх сторін» , — заявив Байден.

Він також застеріг Кремль: «США не прагнуть прямої конфронтації з Росією. Але ми відповімо силою, якщо під удар попадуть американці в Україні».

«Якщо Росія нападе на Сполучені Штати чи їхніх союзників асиметричними засобами — такими, як руйнівні кібератаки проти наших компаній чи критичної інфраструктури, ми готові відповісти», — додав Байден.

Фото: whitehouse.gov

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