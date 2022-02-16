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Джонні Депп отримав медаль за заслуги перед Сербією

10:36 16 лютого 2022
Джонні Депп

Американський актор Джонні Депп, кар'єра якого в Голлівуді пішла на спад після того, як суд ухвалив, що він бив свою тепер вже колишню дружину Ембер Герд, отримав золоту медаль за заслуги перед Сербією. Як повідомляє Balkan Insight, нагороду йому особисто вручив у Белграді президент країни Александр Вучич у День державності.

58-річний Джонні подякував главі держави за надану йому честь. Актор сказав, що «прямо зараз він стоїть на порозі нового життя», переживаючи неспокійні часи, і сподівається, що це започаткує майбутні добрі події. «Мені подобається новий початок, і я хотів би, щоб цей початок стартував тут», — сказав він.

1993 року Депп виконав головну роль в англомовному фільмі югославського та сербського режисера Еміра Кустуріці «Аризонська мрія», який завоював спеціальний приз Берлінського кінофестивалю. Він також озвучував мультсеріал сербсько-італійського виробництва Puffins Impossible (Тупики).

Раніше «ФАКТИ» писали — Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд показала перше відео із донькою.

Фото Instagram

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