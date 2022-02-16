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Сім'я загиблої на зніманнях фільму «Раст» Галини Гатчінс подала до суду на Алека Болдвіна

8:15 16 лютого 2022
Галина з чоловіком та сином

Сім'я оператора-українки Галини Гатчінс (дівоче прізвище Андросович), яка загинула 21 жовтня 2021 року під час знімань вестерну «Раст» від пострілу, який випадково зробив виконавець головної ролі Алек Болдвін, подала до суду на актора, а також інших членів знімальної групи, причетних до цієї трагедії.

Як повідомляє видання People, у позові, який чоловік Галини Меттью Гатчінс подав до окружного суду штату Нью-Мексико від свого імені та імені їхнього сина, йдеться, що відповідачі не дотримувалися стандартних правил безпеки при використанні справжньої зброї, що мало фатальні наслідки.

«Галина Гатчінс заслуговувала на життя, і відповідачі були в змозі запобігти її смерті, якби вважали священним свій обов'язок захищати безпеку кожної людини на зніманнях… Замість того, щоб заощаджувати на процедурах безпеки там, де людське життя поставлене на карту, поспішаючи вкластися в графік та ігноруючи численні скарги на порушення правил безпеки», — йдеться у документі.

У 42-річної Галини залишився дев'ятирічний син Андрос.

Алек Болдвін в інтерв'ю розповів, що гадки не має, як бойовий патрон потрапив на знімальний майданчик. І стверджує, що не натискав на спусковий гачок.

Раніше на Болдвіна та творців фільму вже подали до суду кілька членів знімальної групи.

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