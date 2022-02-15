Блогер Даня Мілохін постраждав у ДТП
Популярний тиктокер та виконавець Даня Мілохін, якому раніше заборонили в'їзд в Україну, налякав своїх підписників, розмістивши у мікроблозі фото свого розбитого обличчя.
Яким чином він отримав гематоми та садна, Мілохін уточнювати не став.
"Оп", - лаконічно підписав блогер знімки, що налякали його фанатів.
Як з'ясувалося, каліцтво він отримав у центрі Москви внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
У телеграм-каналах вже з'явилося відео, яке зняло Даню Мілохіна в момент інциденту.
Повідомляється, що все сталося на вулиці Земляній Вал перед ТЦ «Атріум». На Мілохіна, який вийшов з «Майбаха», наїхав велосипедист і збив його з ніг.
Як уточнює телеграм-канал Mash, інцидент було вирішено мирно. Обійшлося навіть без виклику швидкої допомоги.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Філіп Кіркоров та Даня Мілохін вирішили в перший день травня минулого року позмагатися, хто заробить більше чайових. При цьому Мілохін став кур'єром, а Кіркоров — водієм таксі.310
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