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Ще один принц Данії пішов у моделі — після того, як передумав ставати військовим

16:18 15 лютого 2022
Принц Фелікс

Ще один представник королівської сім'ї Данії подався у моделі. Як повідомляє видання Daily Mail, 19-річний принц Фелікс став обличчям данського ювелірного бренду Georg Jensen. Фелікс, який займає восьме місце в черзі престолонаступництва, знявся в рекламі нової колекції, в якій представлені ланцюжки, намиста, каблучки та браслети.

Фелікс — син принца Йоакіма (молодшого сина королеви Данії Маргрете) та уродженки Гонконгу Александри, графині Фредеріксборгської. Його батьки перебувають у розлученні з 2005 року. Старший брат Фелікса, 22-річний принц Миколай, вже давно розпочав кар'єру у модельному бізнесі. Він підписав контракт з модельним агентством Scoop Models ще у 2018 році. З того часу він неодноразово знімався для різних журналів і виходив на подіум.

Принц Фелікс у серпні минулого року вступив до Королівської Данської військової академії, збираючись стати армійським лейтенантом. Проте вже у жовтні, через два місяці після початку тренувань, вирішив її покинути. Палац пояснив це «особистими причинами». Інсайдери повідомили, що принц просто зрозумів, що це не його покликання.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принца Гаррі помітили на Супербоул в компанії принцеси Євгенії.

Фото Georg Jensen

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