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Помер зірка фільмів «Сволота» та «Та, що біжить по хвилях»

13:48 15 лютого 2022
Геннадій Митрофанів

У понеділок, 14 лютого, помер відомий російський актор Геннадій Митрофанов, який знайомий глядачеві з фільмів «Сволота», «Та, що біжить по хвилях», «Людина-амфібія» та інших.

Про це повідомили у суспільстві глухих. Відомо, що 81-річний Митрофанов важко й довго хворів.

«Прощавай, Артисте! В історії театру Геннадій Митрофанов назавжди залишиться як один з найяскравіших та найталановитіших майстрів сцени. Пам'ять про великого артиста житиме у наших серцях. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Геннадія Дмитровича», — йдеться у повідомленні.

Геннадій Митрофанов народився у сім'ї морського офіцера. У два роки через застуду він втратив слух. У різний час навчався у школах для глухих у Херсоні, Харкові, Миколаєві, де також брав участь у самодіяльності. Після школи працював у Миколаєві в артілі з ремонту машинок, що пишуть, займався спортивною гімнастикою, входив до збірної України серед глухих.

Закінчив Театральну студію при Всеросійському суспільстві глухих у Москві. Під час навчання він почав їздити з Театром міміки та жесту. Він успішно виступав і в жанрах клоунади та пантоміми.

Митрофанов грав у багатьох фільмах та серіалах: «Борис Годунов», «Людина-амфібія. Морський диявол», «Сволота», «Ленінград. Листопад», «Анна Карамазофф», «Та, що біжить по хвилях», «І чорт з ними», «Людина К» та інших.

Найвідоміші ролі Митрофанова у театрі — у спектаклях «Попелюшка», «Де Чарлі?» «Підвіски королеви», «Кар'єра Артуро Уї, якої могло не бути», «Ромео і Джульєтта», «Вишневий сад», «А у нас у дворі», «Сільська кадриль» та інших.

Нагадаємо, у віці 75 років раптово помер знаменитий голлівудський режисер та продюсер Айван Райтман.

Раніше у Лос-Анджелесі на 77-му році життя помер сценарист, театральний драматург, письменник та перший президент Гільдії сценаристів СРСР Едуард Акопов.

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