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Глава МЗС Австрії розкритикував евакуацію співробітників посольств інших країн з України

11:01 15 лютого 2022
Александер Шалленберг

Глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення інших країн щодо вивезення співробітників своїх посольств із України. І назвав дострокову евакуацію дипломатів «сумнівним сигналом» щодо народу України.

Як пише видання Volksblatt, Шалленберг заявив, що співробітники посольства Австрії в Києві саме в цей нестабільний період залишатимуться на своїх позиціях «стільки, скільки буде виправданим».

Тим часом міністр закордонних справ Австрії наголосив, що про постачання зброї в Україну «не може бути й мови», підтримавши таким чином рішення Німеччини.

Шалленберг також розкритикував президента США Джо Байдена, який говорив про небезпеку «світової війни» у зв'язку з українською кризою. «Використання подібних висловів небезпечне», — сказав він.

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