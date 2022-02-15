У Росії, де не раз висували ультиматуми, вимагаючи від НАТО та України відмовитися від тісної співпраці, заявили про «готовність до переговорів» щодо «гарантій безпеки для РФ».

Про це в інтерв'ю CNN заявив прес-секретар господаря Кремля Дмитро Пєсков. При цьому він назвав «кризу в Україні» однією з основних проблем, яка нібито «загрожує безпеці Росії».

Читайте також: Загострення ситуації до межі війни виглядає плановим, — Лев Шлосберг

«Президент Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії і фактично ініціював питання про гарантії безпеки для Російської Федерації. Україна — лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії. Звичайно, президент Путін готовий вести переговори», — сказав Пєсков.

Як передає «Інтерфакс», у Росії підготував відповідь на реакцію США та НАТО на їхні попередні пропозиції щодо гарантій безпеки. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який зустрічався з Путіним, заявив, що відповідь «сформульована на десяти сторінках», і що відповіді Заходу на російський запит щодо трактування принципу неподільності безпеки, «були незадовільними». Мовляв, Москва й надалі добиватиметься конкретної реакції від кожної країни, бо в НАТО та ЄС їм лише сказали про необхідність продовжити діалог та забезпечити деескалацію навколо України.

Читайте також: Філіп Карбер: «Російські ракетні установки, націлені на Україну, за годину можуть випустити до чотирьохсот ракет»

Лавров також заявив, що Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО щодо ключових питань тематики безпеки, що викликають занепокоєння Москви, але шанс на досягнення домовленостей є.

Ексклюзивне інтерв'ю з Надзвичайним та Повноважним Послом України в США (у 2015—2019 роках), головою правління Українського кризового медіацентру Валерієм Чалим «Жодних Мінських угод у міжнародно-правовому розумінні не існує», який вважає, що Росія продовжить нав'язувати сценарій капітуляції, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Кремля

198

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter