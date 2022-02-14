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«Невдячне зухвале дівчисько»: стало відомо, що дружина Чарльза Камілла по-справжньому думає про Меган Маркл

18:14 14 лютого 2022
Камілла та Меган Маркл

Стало відомо, що дружина принца Чарльза Камілла, яка в майбутньому має стати королевою-консорт, насправді думає про дружину свого пасинка принца Гаррі. Як повідомляє видання The Sun з посиланням на королівського біографа та журналіста Тома Бауера, Камілла та Меган ніколи не ладнали одна з одною. Герцогиня Корнуольська одразу розкусила американку і запідозрила її у поганих намірах.

«Їй було важко повірити, що Меган пожертвує своєю кар'єрою та незалежністю, щоб мовчки виконувати свої обов'язки командного гравця, відданого монархії», — сказав Бауер. Однак Камілла намагалася не висловлювати свою неприязнь до невістки, коли та увійшла до їхньої родини.

Герцогиня Корнуольська також стала опорою своєму чоловікові принцу Чарльзу після серії скандальних інтерв'ю, які дали Меган та Гаррі минулого року.

Вона називає Маркл «це зухвале дівчисько», «авантюристка», «своєкорислива порушниця спокою» і вважає її «невдячною».

Тим часом завзяте мовчання герцога і герцогині Сассекських з приводу «призначення» Камілли майбутньою королевою-консорт, біограф розглядає як «спосіб Меган оголосити війну» Каміллі та «образу королівської сім'ї».

Раніше «ФАКТИ» писали — Дружину принца Чарльза Каміллу образила перевага, яку королева Єлизавета віддала Меган Маркл.

Читайте також: Операція «Золота сфера»: стали відомі подробиці майбутньої коронації принца Чарльза та Камілли.

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