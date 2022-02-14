У Британії молода мати отримала розкішний особняк вартістю п'ять мільйонів, заплативши 13 доларів

Молода мама з Великої Британії Бекка Потт виграла в лотерею Omaze Million Pound House Draw розкішний особняк вартістю 4,75 мільйона доларів, заплативши 13 доларів за білет. Тепер Бекка, її чоловік Бен та їхня восьмимісячна донька Ава переїдуть зі скромної лондонської квартири з двома спальнями до величезного заміського будинку в графстві Беркшир, де є п'ять спалень, три гардеробні кімнати, чотири ванні кімнати, ліфт, приватний садок. Особняк розташований поряд з Аскотом, де щороку відбуваються знамениті Королівські перегони.

Як повідомляє видання The New York Post, сім'я Потт ледь не прогаяла свого шансу. За словами Бекки, її чоловік до цього брав участь у всіх розіграшах цієї лотереї, але цього разу чомусь забув про неї. Проте 32-річна Бекка, яка перебувала у декретній відпустці, без його відома купила у січні білет, побачивши цей будинок у телевізійній рекламі.

«Будинок просто неймовірний. Ми хотіли більше житло з того часу, як народилася наша дочка Ава, і тепер вона відзначатиме свій перший день народження в особняку… У нас не було місця для її бабусі та дідуся, щоб вони могли зупинитися в нашій квартирі, але тепер вони можуть зайняти весь третій поверх, коли приїжджають», — сказала Бекка, фінансовий аналітик за фахом.

Крім будинку, податки за який замість подружжя виплатить лотерея, вони отримають ще й 27 100 доларів готівкою на облаштування.

Бекка та Бен також вільні розпоряджатися будинком на власний розсуд — жити в ньому самим, здавати в оренду або продати.

Лотерея допомагає збирає кошти у фонд боротьби з раком Cancer Research UK.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Виграшні номери випромінювали світло»: в Ізраїлі зірвано найбільший в історії країни лотерейний джекпот.

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