На півдні Франції прогримів вибух — семеро загиблих, у тому числі двоє дітей

У містечку Сен-Лоран-де-ла-Саланк на півдні Франції, в департаменті Східні Піренеї, у ніч на 14 лютого прогримів вибух у будинку, на першому поверсі якого був розташований продуктовий магазин. Після цього будинок охопила пожежа, що перекинулася і на сусідні будівлі.

Як повідомляє видання The Local, загинули щонайменше семеро людей, включно з двома дітьми. Ще кілька людей було поранено — зокрема 27-річного чоловіка, який вистрибнув з вікна, рятуючись від вогню.

Зруйновано 11 квартир.

Причини вибуху поки що невідомі. Ведеться розслідування.

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