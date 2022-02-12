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Померла відома радянська кіноактриса Зінаїда Кирієнко

8:57 12 лютого 2022
Кадр з фільму «Тихий Дон»

У московській реанімації померла 88-річна зірка радянського кінематографа, народна артистка РРФСР Зінаїда Кирієнко, у якої напередодні діагностували геморагічний інсульт на тлі коронавірусного захворювання. Про це повідомляє ТАРС .

Як повідомлялося раніше, Кирієнко виявилася частково паралізованою, до того ж їй поставили і онкологічний діагноз.

Кирієнко народилася 9 липня 1933 року в Махачкалі. В 1958 закінчила ВДІК, незабаром став актрисою Московського драматичного театру імені Пушкіна. Була однокурсницею Людмили Гурченко, Наталії Фатєєвої та Віталія Матвєєва. Пізніше служила у Московському драматичному театрі на Малій Бронній, потім у Театрі-студії кіноактора. Відома за фільмами «Поема про море», «Доля людини», «Тихий Дон», «Любов земний» та серіал «Два капітана». Остання картина за її участю вийшла на екрани у 2007 році.

Нагадаємо, у січні не стало режисера та сценариста Віктора Мережка, а також культового радянського актора Леоніда Куравльова.

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