Називає Софією: розчавлений горем Конкін перестав відрізняти внучку від покійної дочки

У 2020 році іменитий актор, виконавець ролі Шарапова у культовому фільмі «Місце зустрічі змінити не можна» Володимир Конкін втратив 32-річну дочку. За офіційною версією, Софія захлинулась у басейні одного із столичних фітнес-центрів, оскільки була нетверезою.

Однак Конкін у це не вірить і вважає, що фатального дня поряд із Софією були люди, які бажали їй смерті. Про це він сказав у ефірі Першого каналу.

Актор також зізнався, що зараз його єдиною втіхою є онука Каліса, яку взяла до себе племінниця Конкіна Яна (вона мешкає у Санкт-Петербурзі).

Конкін навіть іноді називає дівчинку ім'ям її матері, хоча нібито усвідомлює, що так не можна, але вдіяти із собою нічого не може.

«Я називаю її Софією. І просто замикаю свої вуста, перепрошую. Вона не ображається, бо розуміє, що для мене втрата дочки — її мами. Тут нічого такого немає. Вона схожа на неї» , — зізнався Конкін в ефірі.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року стало відомо про різке погіршення стану 70-річного актора, який ще й переніс операцію на серці. І стресова ситуація після смерті доньки негативно позначилися на ньому.

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