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Несподіваний поворот у КВК: одним із ведучих"вишки" замість Маслякова стане Нагієв

15:27 11 лютого 2022
Дмитро Нагієв

Беззмінний ведучий ігор Клубу веселих і винахідливих (КВК) Олександр Масляков повторно інфікувався коронавірусом якраз перед стартом 61-го сезону КВК. Проте шоу вирішили на скасовувати, а як тимчасову заміну Маслякова — запросити вести ігри вищої ліги відомих учасників Клубу веселих і кмітливих, а також людей, які добре знають проект.

«Побачимо, у кого як з веденням складеться», — анонсував 80-річний телеведучий на відео в Instagram.

Перший ведучий уже відомий — про те, що вибір упав на нього, оголосив скандальний шоумен, фігурант «Миротворця» Дмитро Нагієв. Про це повідомили РІА Новості.

До речі, за даними росЗМІ, у свій 80-й день народження Олександр Васильович зізнався, що подумує про завершення кар'єри ведучого КВК і передачу справи свого життя синові — 41-річному Олександру Маслякову-молодшому.

Зазначимо, недавно 53-річному Дмитру Нагієву віддали друге місце в рейтингу найпривабливіших чоловіків Росії, складеному сервісом SuperJob. У рейтингу він поступився лише Володимиру Путіну.

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