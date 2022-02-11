Знайшли мумію італійки, яка сиділа вдома за столом — через два роки після її смерті

В італійському місті Престино біля озера Комо у власному будинку була знайдена мертвою 70-річна Марінелла Беррета. Як пише видання The Guardian, її виявили випадково. Поліціянти прийшли до її дверей під час сильного вітру, побоюючись, що ураган може викорчувати занедбані дерева у її саду.

Труп жінки, який сидів за столом у вітальні, встиг перетворитися на мумію. Вона померла понад два роки тому, але ніхто про це не здогадувався.

Жінка була, як пише італійська преса, «уособленням самотності». Жодних родичів у неї не було. А сусіди, які не бачили Марінеллу з вересня 2019 року, вирішили, що вона просто кудись поїхала на початку пандемії.

Смерть Беретти викликала великий резонанс у країні.

«Те, що трапилося з Марінеллою Береттою в Комо, забута самотність, ранить нашу совість… Наш обов'язок як у спільноти, яка хоче залишатися єдиною, пам'ятати про її життя… Ніхто не повинен залишатися на самоті», — написала у Facebook міністр у справах сім'ї Елена Бонетті.

«Таємниця невидимого життя Марінелли за зачиненими воротами її котеджу дає нам жахливий урок. По-справжньому сумно не те, що інші не помітили її смерті. А те, що вони не знали, що Марінелла Беретта жива «, — писала газета Messaggero.

Похорон організує та оплатить місцева влада.

За даними статистики, 40 відсотків італійців у віці 75 років живуть на самоті.

Раніше «ФАКТИ» писали — На кону — квартира: у Києві адвокат зі спільниками пів року переховував труп пенсіонера.

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