Колишня масажистка принца Ендрю поскаржилася, що він чіплявся до неї з непристойними питаннями та намагався обіймати

Колишня масажистка принца Ендрю, якого звинувачують у сексуальному насильстві, розповіла про свій досвід спілкування із середнім сином королеви Єлизавети II виданню The Sun. За словами Емми Грюнбаум, він був «найжахливішим її клієнтом». Вона приїжджала робити йому масаж у віндзорський особняк Роял-Лодж. Він постійно, з перших хвилин знайомства, ставив непристойні питання на тему її сексуального життя. Намагався обіймати, коли на ньому з одягу було тільки обмотаний навколо стегон рушник.

Після одного із зауважень про анальний секс, Емма навіть грубо огризнулася, заявивши принцу, що «це не його справа» і додала недрукований вираз. Після цього він заявив, що вона не має права так з ним розмовляти.

Принц також наполягав на тому, щоби повний масаж тіла Емма робила йому в його спальні, хоча вона проти цього заперечувала.

За словами Емми, вона відвідувала принца шість разів. І щоразу він намагався «перейти межу». Їй доводилося відштовхувати його, коли він до неї наближався.

Після майже щотижневих відвідувань герцога його співробітники перестали їй телефонувати, щоб домовитись про зустріч. «Думаю, це тому, що він хотів більшого, але явно було, що він нічого не доб'ється. Його аванси не спрацювали, і його терпець урвався. Він завжди намагався перевести розмову на секс чи жарти про секс. Я говорила йому, що це недоречно чи просто не смішно», — заявила Грюнбаум.

За її словами, їй тоді було 34 роки, вона була досить зрілою жінкою та могла постояти за себе. Але їй страшно подумати, як він міг поводитися з молодими та недосвідченими дівчатами.

50-річна Емма висловилася після того, як команда юристів Ендрю заявила, що його обвинувачка у сексуальній справі Вірджинія Джуффре «може страждати від хибних спогадів».

«Я не хочу сидіти та мовчати про те, як він ставився до мене, у той час, як він називає звинувачення Вірджинії маячнею», — сказала жінка.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Це може стати кінцем монархії»: принци Чарльз та Вільям вимагають від принца Ендрю залагодити справу про сексуальне насильство без суду.

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