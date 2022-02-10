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«Викликає обурення»: у Байдена жорстко відреагували на слова Путіна про «красуню»

14:14 10 лютого 2022
Путін

У президента США Джо Байдена відреагували на дивний «некрофільський жарт» російського президента Володимира Путіна «подобається, не подобається, терпи моя красуня», що прозвучав під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном. Так він казав про необхідність виконання Мінських угоди на умовах, вигідних Кремлю.

На брифінгу в Білому домі Джен Псакі запитали про реакцію на цю фразу, яку багато хто сприйняв як «жарт про згвалтування».

Спікерка Білого дому заявила, що будь-який жарт, у якому йдеться про згвалтування, напевно, викличе обурення у всіх у керівництві, незалежно від того, хто так пожартував — іноземний чи американський чиновник.

Джен Псакі також додала, що у Білому домі завжди висловлювали стурбованість у зв'язку з помилковими заявами, а також войовничою риторикою, які озвучує і президент Путін, і члени російського уряду.

До речі, на брифінгу у прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова також цікавилися цією цитатою з пісні гурту «Червона пліснява». Пєсков заявляв, що господар Кремля з творчістю музикантів не знайомий, і що, можливо, вони запозичили цю фразу з «російського фльклору».

Фото Кремля

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