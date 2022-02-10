Намагаються хоч когось «перемогти»: блогер пояснив, чим викликано новий ультиматум РФ

Фінансист і блогер Сергій Фурса прокоментував новий ультиматум Росії, яка зажадала від Києва відмовитися від спільних навчань з НАТО, послуг західних військових інструкторів і вивезти іноземне озброєння, пообіцявши «деескалацію на кордоні».

«Росія висунула новий ультиматум. Для забезпечення гарантій безпеки самої Росії, звісно. Ну так буває, коли ви переживаєте, починаєте висувати ультиматуми. А кому як не Росії, з її третьою у світі армією та величезним ядерним арсеналом, переживати про свою безпеку. Ось вони й переживають. І ультиматуми висувають. Як маленький злісний песик, який так боїться, що гавкає на всіх навколо», — пише блогер на своїй сторінці у соцмережах

Згадавши ультиматум, який раніше Росія висунула США та НАТО, зажадавши розділити світ на «сфери впливу» і отримавши відмову, він додав, що у Кремлі вирішили «когось перемогти» — інакше не поважатимуть.

«Тепер безпеці Росії загрожує лише Україна. Бачите, які ми страшні. Сильна та страшна Україна не дає спокійно спати ночами Путіну в його бункері і він прокидається, відриваючись від своїх некрофільських солодких снів, побоючися, що Україна нападе. Біжить до своєї ядерної валізки, гладить її, називає „моя краса“ і тільки потім засинає. Тепер безпеці Росії загрожує зброя, яку дають Україні для самозахисту , — іронізує блогер. — Ну справді, протитанкові комплекси в Україні дуже загрожують безпеці простих росіян. Це зрозуміло. А раптом якийсь бурят чи житель Воронежа вирішить сісти на танк і поїхати покататися до Харкова. А тут бах та його танк підбили. Це ж небезпечно».

Сергій Фурса впевнений, що Росія справді боїться, але до загроз безпеки РФ це не стосується. У Кремлі бояться того, що Росія більше не буде імперією — без нашої країни це неможливо. Проте росіяни не можуть прийняти такий стан справ.

«Остання із існуючих у світі імперій не хоче розвалюватися. І відчайдушно хоче затягнути з собою в могилу якнайбільше сусідів. Боїться, що ще кілька років, і зарплати в Україні обженуть доходи росіян і тоді як розповідати про жахіття демократії… Екзистенційний страх Росії зрозумілий. Найбільше вони бояться успішної України поряд. Для російських автократів успішна Україна поряд — як для українських корупціонерів успішна Польща», — додав він.

Раніше Сергій Фурса відреагував на вульгарний жарт Путіна під час пресконференції з Еммануелем Макроном: «Подобається, не подобається, терпи, моя красуня». Блогер назвав заяви господаря Кремля «логікою старого гвалтівника».

Фото Pioxabay

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