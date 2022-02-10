Вважає себе здоровим та рветься «працювати»: хворий на коронавірус Жириновський відмовляється від вентиляції легень

Стан російського депутата та лідера ЛДПР Володимира Жириновського, якого днями госпіталізували з коронавірусом, залишається важким, передає Telegram-канал Mash.

Російський політик страждає на діабет, і це посилює ситуацію.

В нього прогресує дихальна недостатність, сатурація 90−91%. Права легеня уражена приблизно на 30%, ліва на 50%. Площа зараження збільшується. При цьому він вважає себе здоровим, відмовляється лежати на вентиляції легень та виконувати рекомендації лікарів. Йому дають заспокійливе та колють інсулін, бо організм не тримає цукор.

Нагадаємо, про госпіталізацію Жириновського росЗМІ повідомили 9 лютого. Відомо, що у грудні політик зробив сьому ін'єкцію російського препарату від COVID-19.

Його соратники у ЛДПР стверджували, що з Жириновським усе гаразд, але визнавали, що він перебуває у лікарні. Сьогодні стало відомо, що політик два тижні приховував, що інфікувався коронавірусом.

Жириновський є фігурантом бази «Миротворець» за фінансування тероризму та найманства, передачу бойовикам озброєнь та військової техніки, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, замах на суверенітет та територіальну цілісність України.

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