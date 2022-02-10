Анджеліна Джолі привела свою 17-річну доньку з собою до Капітолія та зі сльозами вимовила промову

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі відвідала Капітолій, де виголосила емоційну промову на підтримку нового Закону про насильство щодо жінок. Виступаючи на пресконференції, актриса ледве стримувала сльози. Вона присоромила Конгрес США через те, що він не в змозі переглянути законопроєкт уже майже 10 років. Остання його версія була прийнята у 2013 році. Актриса зазначила, що для багатьох жінок, які стали жертвами насильства, новий закон з'явиться надто пізно.

З собою до Вашингтона 46-річна Анджеліна привезла свою 17-річну названу доньку Захару — уродженку Ефіопії. Актриса вже не вперше бере її із собою на політичні заходи. Мати та дочка вдвох відвідували Вашингтон у грудні минулого року.

Тим часом 15-річна біологічна донька Шайло Джолі та Бреда Пітта захоплюється танцями та мріє про кар'єру моделі.

Фото Instagram

535

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter