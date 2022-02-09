Скандального російського політика, лідера Ліберально-демократичної партії Росії Володимира Жириновського госпіталізували з ковідом у Москві. У нього уражено 50−75% легень, повідомили Telegram-канали.

За даними Mash, голова ЛДПР потрапив до Центральної клінічної лікарні з двосторонньою пневмонією, яка розвинулася на тлі коронавірусу. Ступінь ураження середньої тяжкості — КТ-3.

У керівництві партії причин госпіталізації не озвучують, запевняючи лише, що з політиком все добре.

«Він (Жириновський. — Авт.) почувається добре. Це єдине, що я можу вам сказати», — заявив голова прес-служби ЛДПР Олександр Дюпін.

«Він почувається чудово, зі здоров'ям усе гаразд», — відреагував на повідомлення ЗМІ заступник лідера ЛДПР Василь Власов.

Зазначимо, що за даними росЗМІ, 75-річний Жириновський сім разів (!) пройшов вакцинацію від COVID-19.

Жириновський є фігурантом бази «Миротворець» за фінансування тероризму та найманства, передачу бойовикам озброєнь та військової техніки, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, замах на суверенітет та територіальну цілісність України.

252

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter