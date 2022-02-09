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У Росії охоронець, що нудьгував, прималював очі до картини вартістю мільйон доларів учениці Малевича

13:40 9 лютого 2022
Картина «Три фігури»

У російському місті Єкатеринбург на виставці в «Єльцин центрі» охоронець, що нудьгував, зіпсував картину, яка була застрахована на мільйон доларів. Як пише видання Daily Mail, 60-річний співробітник приватної охоронної фірми в перший же свій день виходу на роботу намалював кульковою ручкою очі фігурам на картині Анни Лепорської. Завдані полотну збитки помітили дві жінки, які звернулися до співробітника галереї, піднявши тривогу.

Інцидент стався ще у грудні. Спочатку припускали, що це зробив хтось із відвідувачів.

Картину «Три фігури» відправили на реставрацію. Після чого вона повернулася до московської Третяковської галереї — місцю своєї постійної «приписки». За фактом псування картини порушили кримінальну справу за статтею «вандалізм».

Анна Лепорська — радянська художниця, уродженка Чернігова, яка у 1920-х роках навчалася та працювала у відділі у основоположника супрематизму Казимира Малевича — творця знаменитого «Чорного квадрата». Вона була наймолодшою з його учениць.

Раніше «ФАКТИ» писали — TikTok перетворює дітей на вандалів: через новий челендж підлітки громлять шкільні туалети та крадуть майно.

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