У парламенті Словаччини облили водою прапор України (відео)

У мережу виклали відео, як у парламенті Словаччини проросійські налаштовані депутати облили прапор України і колег, які його тримали, водою.

Як повідомляє «УНІАН», інцидент стався під час обговорення оборонної угоди зі США.

Орієнтовані на Росію парламентарі зривали засідання, під час якого планувалося затвердження документа. Двоє з них розгорнули біля трибуни прапор Словаччини, заблокувавши її. Тоді до трибуні підійшли їхні політичні опоненти із прапором України. І потрапили під потоки води.

За інцидент у парламенті довелося вибачитися міністру закордонних справ Словаччини Івану Корчоку, який у ці дні перебував з візитом у Києві. На своїй сторінці у соціальних мережах він написав, що протягом кількох тижнів спостерігалася "істерія та залякування людей через договір про оборону зі США", яка перетворилася на "повстання опозиції та екстремістів у парламенті". "Дуже складно відрізнити, хто з них хто" , - зазначив голова зовнішньополітичного відомства і додав, що вибачався за цей інцидент перед Україною дипломатичними каналами.

До речі, у середу, 9 лютого, він повідомив, що словацький парламент таки затвердив угоду зі США.

Нагадаємо, що влітку минулого року українське посольство в Данії звернулося до місцевих правоохоронців із вимогою знайти та покарати вандалів, які осквернили пам'ятник Тарасу Шевченку у Копенгагені. Скульптуру розфарбували у російський триколор, а на постаменті залишили пропагандистські написи.

Фото — скріншот

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