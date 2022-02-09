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Собака-художник заробив понад 20 тисяч доларів на продажі картин онлайн (відео)

16:40 9 лютого 2022
Айві з картиною

Талановитий собака-художник малює картини, які успішно продаються онлайн. Як повідомляє видання The Mirror, дев'ятирічна австралійська вівчарка на прізвисько Айві, яка проживає в американському штаті Північна Кароліна, вже заробила таким чином понад 20 тисяч доларів. Найдорожчу з її робіт було продано за 490 доларів.

48-річна господиня Айві Ліза Кайт каже, що почала навчати її малювання, коли тій було два роки. Собака серйозно захопилася цим заняттям.

«Для того, щоб навчити її малювати, не знадобилося багато часу. Вона освоїла це протягом тижня. Спочатку я навчила її діставати пиво з холодильника, щоб справити враження на моїх дорослих дітей, коли вони приходили у гості. А потім — безліч інших різних трюків», — розповіла Ліза.

Айві може створювати картини різними видами фарб - від акварельних до акрилових.

«Я вражена тим, як багато людей хочуть купити її картини», — говорить Кайт, яка сама далека від мистецтва. Виторг від картин Ліза передає місцевим благодійним організаціям — зокрема й тим, хто допомагає тваринам.

Раніше «ФАКТИ» писали — Не реагує навіть на ласощі: собака-фанат мультсеріалу «Щенячий патруль» насмішив мережу (відео).

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