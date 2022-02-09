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Мільйонер із Чехії проїхався автобаном у Німеччині зі швидкістю 417 кілометрів на годину та опублікував відео — тепер йому загрожує в'язниця

9:00 9 лютого 2022
Радім Пасер

Чеський мільйонер Радім Пассер опублікував на своєму YouTube-каналі відео, яке було знято у Німеччині в липні минулого року. 58-річний бізнесмен-девелопер розігнав свій автомобіль Bugatti Chiron до 417 кілометрів на годину на автобані у землі Саксонія-Ангальт. Свій заїзд він зробив о 4.50 ранку.

Як повідомляє Бі-бі-сі, хоча на німецьких автобанах формально немає обмеження швидкості, відео Пассера зацікавилася німецька прокуратура. Йому може загрожувати ув'язнення на строк до двох років або великий штраф. За німецькими законами розгін на автобані може бути порушенням, якщо водій «їде з недоречною швидкістю, або його стиль їзди порушує правила дорожнього руху або є безрозсудним».

Тим більше це не перший випадок. У 2015 році Пассер вже проїхався на автобані зі швидкістю 400 кілометрів на годину на Bugatti Veyron.

Статки бізнесмена, який посідає 33-е місце у списку найбагатших людей Чехії, оцінюються в 308 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Резонансна ДТП у Харкові: справа 16-річного «гонщика» потрапила до судді, яка раніше засудила хлопця до умовного покарання.

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