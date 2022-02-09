60 відсотків жителів Європи вважають, що ЄС чи НАТО мають стати на захист України у разі вторгнення — опитування

Як показало опитування, проведене Європейською радою з міжнародної політики (ECFR), 60 відсотків жителів Європи вважають, що Євросоюз чи НАТО мають стати на захист України у випадку російського вторгнення.

Як пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung, респонденти з Німеччини, Італії, Польщі та Румунії віддали б перевагу відповіді з боку НАТО, а з Фінляндії, Франції та Швеції — з боку ЄС.

У Польщі 65 відсотків жителів вважають, що їхня власна країна повинна втрутитися у разі ескалації конфлікту. У Швеції та Франції на це готові 43 відсотки опитаних, у Німеччині — 37 відсотків.

При цьому французи та німці найменше готові миритися з можливими негативними наслідками втручання у конфлікт — у тому числі з високими цінами на енергоносії, припливом українських біженців, загрози нападу чи кібератак Росії. У Польщі, Румунії та Швеції це викликає менше побоювань.

«Війна в Європі — довгий час немислима для багатьох — знову представляється більшості європейців можливим сценарієм у зв'язку з українською кризою», — пише видання. Але, як зазначають експерти ECFR, президент Росії Володимир Путін може бути вражений тим, що більшість європейців готові захищати Україну.

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