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Розкішна яхта Путіна залишила порт Гамбурга, — німецькі ЗМІ

19:55 8 лютого 2022
Розкішна яхта Путіна залишила порт Гамбурга, – німецькі ЗМІ

На фоні загрози західних санкцій за агресію проти України розкішна яхта Graceful, що належить російському президенту Володимиру Путіну, залишила порт Гамбурга (Німеччина). Як повідомило видання Bild, в порту яхта перебувала кілька місяців.

«Очевидно, це була втеча через страх арешту!» — зазначає видання.

За даними журналістів, 82-метрову яхту було збудовано у 2014 році, а її вартість оцінюється у 87 мільйонів євро. У Гамбурзі на ній встановили два нові балкони.

Видання зазначає, що порт Гамбурга надав білій яхті Путіна особливе місце — вона стояла поруч з 89-метровим корветом німецького флоту Emden.

Фото dpa

Раніше стало відомо і про палаци Путіна, що їх було побудовано для господаря Кремля не зрозуміло, за чий кошт.

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