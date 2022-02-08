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Провідний британський учений звинуватив політиків ЄС у «вбивстві сотень тисяч людей» через репліки про вакцину AstraZeneca

13:31 8 лютого 2022
Джон Белл

Авторитетний британський учений, професор кафедри медицини Оксфордського університету сер Джон Белл, звинуватив політиків Євросоюзу у «вбивстві сотень тисяч людей». Як повідомляє видання The Sun, Белл, який був одним із розробників вакцини від коронавірусу Oxford-AstraZeneca, вважає, що критичні коментарі європейських лідерів підірвали довіру до цієї вакцини у всьому світі, породивши безліч противників вакцинації. В результаті це призвело лише до нової хвилі коронавірусу в Європі.

«Думаю, що погана поведінка вчених та політиків, ймовірно, призвела до загибелі сотень тисяч людей, і вони цим не можуть пишатися. Вони завдали шкоди репутації вакцини, що позначилося у всьому світі», — заявив вчений, колишній радник британського уряду.

Так, вакцину Oxford-AstraZeneca раніше публічно критикували президент Франції Еммануель Макрон і тепер вже колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вони говорили, що щеплення нею «майже неефективні» для людей похилого віку, і що вона не працює «так, як очікувалося».

Було також висловлено припущення, що вакцина може спричинити утворення тромбів. Пізніше медики дійшли висновку, що вакцинація AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів.

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило вакцину для дорослих різного віку. Вона була відправлена до 170 країн світу, що допомогло врятувати незліченну кількість життів. Але величезні партії вакцини мови у Франції довелося просто викинути, оскільки люди не використали її вчасно.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вакцинація від COVID-19 дітей віком до 12 років та бустерна доза через 28 днів після перших двох щеплень: що в МОЗ радять українцям.

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