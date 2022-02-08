Пережив чуму та війни, але не ковід: у Британії закрився найстаріший в історії країни паб, який працював понад 1200 років

У місті Сент-Олбанс британського графства Хартфордшир закрився найстаріший паб країни «Ye Olde Fighting Cocks» («Старі-добрі бойові півні»). Про це пише видання The Sun. Паб працював понад 1200 років, пережив епідемії чуми, війни, економічні кризи. Але програв бій з пандемією коронавірусу і збанкрутував. Про це повідомив його власник Крісто Тофаллі, який передав паб до зовнішнього управління.

«Разом зі своєю командою я зробив усе, щоб паб продовжував працювати. Але останні два роки були безпрецедентними для ресторанно-готельної індустрії та завдали поразки всім нам, хто щосили намагався, щоб цей відзначений безліччю нагород паб міг продовжувати торгівлю в майбутньому», — написав Тофаллі у соцмережі Facebook. Він також додав, що і до пандемії ситуація була складною через зростання податків.

Керівна компанія сподівається, що заклад незабаром знову зможе відкрити двері для відвідувачів.

Паб на цьому місці вперше відкрився ще 793 року. Будівлю, в якій він зараз знаходиться, було збудовано пізніше. Свою нинішню назву вона отримала завдяки півнячим боям, що проводилися там. За легендою, тут зупинявся лорд-протектор та полководець Олівер Кромвель.

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