Всесвітній день безпечного інтернету 8 лютого: історія свята та поздоровлення користувачам

У другий вівторок лютого у світі відзначається День безпечного інтернету. Цього року подія припадає на 8 лютого. Особлива дата з'явилася у календарі з ініціативи Європейської комісії у 2004 році. Загалом День безпечного інтернету відзначають більш ніж у 200 країнах.

Автори ініціативи про День безпечного інтернету планували, що нове свято буде гарним приводом для обговорення потенційних загроз від онлайн-ресурсів, соціальних мереж, торгових майданчиків у мережі. У Європі вирішили, що основну роботу потрібно вести у школах. Цього дня у європейських навчальних закладах проводяться лекції, дискусії, вікторини, щоб навчити підлітків розпізнавати фейкову інформацію, правильно реагувати на спроби маніпулювання та аб'юзу.

Щороку до Дня безпечного інтернету визначається головна тема події. Попередні роки піднімалися дуже гострі питання захисту неповнолітніх в інтернеті, персональної відповідальності за публікації, потенціал штучного інтелекту у справі очищення інтернету від шкідливого контенту. У 2022 році було вирішено вибрати для свята гасло «Разом за найкращий інтернет» та поговорити про соціальні мережі.

За даними ООН, сьогодні інтернетом користується більше половини населення Землі. Не охопленими світовою павутиною живуть приблизно 3,7 млрд людей, у тому числі близько 360 млн представників молоді. Діти становлять близько 30 відсотків користувачів інтернету, але при цьому тільки в 21 країні світу є закони, що захищають юних користувачів від загроз у мережі.

В Україні програму заходів до свята можна знайти за хештегом #ДеньБезпечногоІнтернету2022.

Нагадаємо, в Україні тема безпеки в інтернеті гостро постала після кібератаки на найбільші онлайн-ресурси 13−14 січня та після попередження про нову загрозу.

Фото pixabay.com

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