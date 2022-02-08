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Зломник проникнув у будинок, перекусив, прийняв ванну та пішов, залишивши 200 доларів за розбите вікно

0:14 9 лютого 2022
Терал Крістессон

Поліція міста Санта-Фе (американський штат Нью-Мексико) затримала ввічливого зломника. Як повідомляє видання The New York Post, 34-річний Терал Крістессон проник у чужий будинок у відсутності господарів. Він прийняв ванну, перекусив креветками, які знайшов у кухні, і випив пива. За цим заняттям його застав домовласник, що повернувся.

Терал вибачився перед ним і пояснив, що просто потребував теплого місця, де міг би переночувати. При цьому Крістессон був озброєний автоматом. Він запакував свою зброю в спортивну сумку, залишив на стільці 200 доларів за розбите ним вікно і тихо пішов.

Домовласник все ж таки зателефонував до поліції. Як він розповів поліціянтам, «чоловік був вкрай збентежений і вибачався за ситуацію». Він пояснив, що «його сім'ю було вбито в східному Техасі, і він тікав від когось», але його машина зламалася і він боявся замерзнути на вулиці в хуртовину.

Зломника було заарештовано наступного дня — після того, як він спробував викрасти машину, загрожуючи її господині зброєю.

Йому пред'явлено звинувачення у зв'язку з обома інцидентами — у крадіжці зі зломом за обтяжувальних обставин, у злочинному пошкодженні майна та в нападі за обтяжувальних обставин.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Пограбування століття» не відбулося: «суд», який заявив про «крадіжку автомобілів» на мільйони гривень, сам виявився фейком.

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